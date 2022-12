Mondiali | Tite | se Neymar gioca domani? Sì

(Di domenica 4 dicembre 2022) E' la vigilia di Brasile - Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il cte il capitano Thiago Silva. La prima domanda viene ...

E' la vigilia di Brasile - Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il cte il capitano Thiago Silva. La prima domanda viene rivolta all'ex milanista: domani giocherà Neymar Il difensore ride, non ...'Gli auguro tanta salute, lui è il nostro maggior rappresentante - le parole di- , è un ... E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai!'. Le reazioni A sostenere O Rei c'è anche la ...«Voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre». Il messaggio con cui Pelé rassicura tutti riporta ...E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva. (ANSA) ...