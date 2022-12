Mondiali Qatar 2022 | Tite | “Neymar si allena | domani potrebbe giocare”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Alla vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei, si sono presentati in conferenza stampa per la Seleçao il cte il capitano Thiago Silva. Il difensore è stato chiesto sefosse in grado dicontro la Corea. L’ex Milan non risponde e guarda, che replica con un secco “Sì”. Poi il tecnico aggiunge: “riguardo, questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però sesivuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico”. SportFace.