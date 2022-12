Mondiali Qatar 2022 – Olanda ai quarti | van Gaal scatenato | VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) L'di Louis vansi è qualificata per idi finale deiinbattendo gli USA per 3-1. Ora affronterà l'Argentina. Festa in hotel, al termine della sfida contro gli States, con il C.T. olandese letteralmente 'on fire'!

Alle 20 andrà in scena il quarto ottavo di finale deiin. Ecco le formazioni ufficiali di Inghilterra Senegal Diramate le formazioni ufficiali di Inghilterra ...Le prestazioni col Milan gli hanno fatto guadagnare un posto aipoi il forfeit di Karim Benzema gli ha regalato un posto da titolare a fianco di Mbappè e ... In quattro partite inha già ...Prosegue il cammino di una Francia sempre più convincente al Mondiale del Qatar. I campioni in carica di Didier Deschamps hanno vinto 3-1 ...L’emozionante episodio I Mondiali regalano spesso e volentieri storie emozionanti ... l’Argentina di Messi si appresta a tornare in campo per i quarti di finale a Qatar 2022. Sarà il Lusail Stadium il ...