Mondiali 2022 | Inghilterra batte Senegal 3-0 | ai quarti contro la Francia

Qatar, Inghilterra - Senegal: le scelte di Southgate e Cissé Forfait dell'ultim'ora per il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate che deve fare a meno di . Un solo cambio rispetto al , ...Leo Messi li ha eliminati dal Mondiale. I giocatori australiani lo aspettano negli spogliatoi e....gli chiedono una foto insieme. Appena finito l'ottavo di ...L'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali in Qatar, in cui affronterà la Francia, battendo 3-0 il Senegal nella sfida di oggi degli ottavi. Gli inglesi sbloccano il risultato ...epa10346360 Netherlands's goalkeeper Andries Noppert (C-L) and Denzel Dumfries (R) concede the first goal of the USA during the FIFA World Cup 2022 round of 16 soccer match between the Netherlands and ...