Milano troppo forte | Dinamo ko

(Di domenica 4 dicembre 2022) TagsNon riesce l'impresa alla, che cede nettamente in casa all'Olimpia63 - 92, al termine di un match che dura un quarto. La squadra di Messina è straordinaria difensivamente e ...

DIFESA OLIMPIAmette il turbo a livello difensivo dove Hines è un osso durissimo sui cambi, la Dinamo deve andare con le rotazioni, Gentile è debilitato, Treier e Diop fanno fatica, Bucchi è ...... ma qualcuna delle mie ragazze ha pagato un po' d'inesperienza: il tasso tecnico diè nettamente superiore al nostro'.TagsDinamoNon riesce l’impresa alla Dinamo, che cede nettamente in casa all’Olimpia Milano 63-92, al termine di un match che dura un quarto. La squadra di Messina è straordinaria difensivamente e ...L’EA7 Emporio Armani Milano conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato ... da vicino e da lontano ma Stephens e il tiratore Bendzius non fanno affondare troppo i padroni di casa (11-17). L ...