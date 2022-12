(Di domenica 4 dicembre 2022) Un agente di polizia è rimastodurante il tentativo di bloccare ildei centri sociali per l'Ucraina, in corso a. Fonti della questura spiegano che il, organizzato dalla ...

ilmattino.it

Fonti della questura spiegano che il corteo, organizzato dalla ReteAntifascista Antirazzista Meticcia e Solidale e partito da piazza Fontana, era giunto in Largo Cairoli quando 'un gruppo di ...Un poliziotto è stato ferito oggi anel corso di uno breve scontro fra antagonisti e forze dell'ordine. Circa settanta persone si sono staccate dal corteo organizzato dalla 'ReteAntifascista Antirazzista', partito da piazza Fontana, e hanno tentato di accedere all'area del Foro Bonaparte facendo pressione sui reparti in assetto antisommossa di Polizia e Carabinieri. Le ... Milano, scontri al corteo antifascista: ferito un poliziotto. In città anche una manifestazione pro-Russia A Milano, settanta antagonisti hanno cercato di forzare un blocco di polizia e durante gli scontri un funzionario di via Fatebenefratelli è rimasto ferito ...A Milano un poliziotto è rimasto ferito nel corso di uno breve scontro fra antagonisti e forze dell'ordine. Circa settanta persone si sono staccate dal corteo organizzato dalla "Rete Milano Antifascis ...