Milano cerca l’impresa nel posticipo della 10° giornata con Civitanova

(Di domenica 4 dicembre 2022)– Lunedì 5 dicembre, ore 19.30 nella inconsueta cornice dell’Arena di Monza, ildecimaSuperlega Credem Banca mette di fronte l’Allianz Powervolleye la Cucine Lube Civitanova (diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv). I campioni d’Italia uscenti sono fra le otto squadre raggruppate in cinque punti e sono reduci dalla doppietta vittoriosa che li ha visti vincere in SuperLega, 2-3 contro Piacenza, e in CEV Champions League, 1-3 in casa dei belgi del Knack Roeselare. Gli uomini di coach Piazza, freschi dell’ingaggio del centrale classe ’99 Francesco Fusaro, sono ancora carichi dopo il vittorioso blitz in trasferta alla BLM Group contro Trento che ha portato in cascina tre punti in ottica classifica, l’MVP...

MilanoToday.it

...hanno azzerato i costi per i commercianti mentre secondo uno studio del Politecnico diper ...la stagione in cui si fa finta di non vedere che alcuni evadono veramente e poi magari c'è chi...... a 34 anni (li compirà tra qualche giorno, il 17 dicembre),l'ultimo contratto importante in ...il camerunese non ha sbagliato una partita e avrà quasi un mese di tempo (è atteso agià a ... Il Gigante cerca giovani da assumere: "Ma non ne troviamo" In questi giorni, però, la certezza dell’arrivo del giocatore, a Milano, sembra essere sfumata, infatti è iniziato ad essere accostato al Milan, il nome di un altro giocatore. Si tratta di Jeremy Doku ...Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, un'iniziativa a cui partecipa anche l'universo no vax e una contro manifestazione di orientamento antirazzista ...