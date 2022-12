Milan | Giroud è il secondo rossonero a segnare negli ottavi di un Mondiale

Milan News

I bleus sbloccano il risultato al 44 con: il centravanti delva a segno con un preciso diagonale mancino dopo il suggerimento di Mbappé. L'attaccante del Psg firma il 2 - 0 al 74 ...... ma alla fine a sbloccare il match ci ha pensato il solito, col diagonale mancino imparabile per il polacco della Juventus. Una rete fondamentale per l'attaccante del, diventato il ... Milan, Giroud è il secondo calciatore della storia rossonera a segnare in un ottavo del Mondiale Diverse le occasioni – una non sfruttata da Lewandowski al 21' -, ma alla fine a sbloccare il match ci ha pensato il solito Giroud, col diagonale mancino imparabile per il polacco della Juventus. Una ...La Francia batte la Polonia per 3-1 negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincente del match Inghilterra-Senegal. La Francia campi ...