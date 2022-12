Michelle Hunziker | che diva | si fa pettinare dalla hair stylist mentre cammina per strada in Svizzera

(Di domenica 4 dicembre 2022) Vita da star. Inper un tour di “lavoro”,passeggia per le strade di Basilea espiega ai suoi followers quello che sta vedendo, la sua, Laura Barenghi, le pettina il caschetto biondo. Unaad hoc, si potrebbe dire. Ormainegli ultimi mesi è sempre sotto i riflettori del gossip.separazione con Tomaso Trussardi alla nuova fiamma Giovanni Angiolini, fino al ritorno dall’ex marito. E lei, col suo immancabile sorriso, non ha mai mostrato segni di cedimento e continua a parlare con i suoi fans sia di lavoro sia delle figlie, tra cui Aurora che a breve la farà diventare nonna. La smentita Ma sembra che ora lapiù nota d’Italia viva la sua vita in ...

Stile e Trend Fanpage

... in effetti, ce ne sono molte, ma di recente ha fatto discutere anche un grande ritorno di fiamma e una riconciliazione degna delle copertine della stampa rosa: quella trae Tomaso ..., festa per Sole. E c'è anche papà Tomaso Trussardi - video Forse hanno deciso di riavvicinarsi gradualmente per non rischiare di fare del male alle loro bambine. E a se stessi. 'Non ... Michelle Hunziker respira l'aria di festa in Svizzera e sfoggia il primo maglione natalizio Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è scoppiata la pace. Se non il ritorno di fiamma. «Lo speravo», dice il loro Cupido, il direttore Vittorio Feltri. Che, però, frena: «Non abitano insieme. E lu ...L'ultima story postata, tuttavia, lascia intendere il presunto motivo: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non sta bene e, come scritto nel messaggio indirizzato ai suoi followers, è "un ...