Mezza Maratona di Valencia | Epis a un passo dal personale | “Gara contro me stessa”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Splendida prestazione di Giovannache sfiora il record italiano alladi. L’azzurra corre in 2h23:54, a soli dieci secondi dal primato nazionale dei 42,195 chilometri stabilito da Valeria Straneo con 2h23:44 nel 2012. Per la 34enne dei Carabinieri c’è un gran progresso di quasi un minuto e mezzo rispetto al, ottenuto con 2h25:20 proprio aun anno fa. Una prova condotta a ritmo regolare dalla veneziana, che vive a Legnano alle porte di Milano dove è allenata da Giorgio Rondelli, passando a metàin 1h11:54. Con questo risultato diventa la terza italiana di sempre, alle spalle anche di Maura Viceconte (2h23:47 nel 2000), e corona un’altra stagione di crescita dopo essere arrivata quinta in estate agli Europei di Monaco di Baviera. Sul ...

... "Sembra strano a dirsi, però questa è la in cui mi sono sentita peggio. Al ventesimo ... Alla ho pensato che forse stavo rischiando troppo, perché ero partita con l'idea di transitare in ...L'azzurra ha proseguito: ' Sembra strano a dirsi, però questa è la in cui mi sono sentita peggio. Al ventesimo chilometro ho avuto problemi intestinali, che ... Alla ho pensato che forse ...