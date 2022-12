Mercoledì | scopriamo insieme le canzoni della serie hit di Netflix

Leggi su movieplayer

(Di domenica 4 dicembre 2022)sta conquistando gli abbonatianche grazie alla sua musica:quali brani possiamo udire nel corsosua prima stagione. Oggi non è, ma non si può smettere di parlare del nuovo successo seriale targato, a prescindere dal giornosettimana. Specialmente quando la sua colonna sonora è ricca di brani musicali davvero intriganti. Una delle componenti fondamentali di unatv di successo è sicuramente il reparto musicale, e nel caso di, che sta letteralmente dominando le classifiche dei titoli più visti in streaming - ricordiamo cheha superato Stranger Things 4 tra lepiù ...