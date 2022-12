Mercato Bologna | la dirigenza segue un esterno | si valuta uno scambio

Siamo in uneuropeo in cui il tetto al contante funziona solo se lo hanno tutti", aggiunge. "Negli ultimi 10 anni l'anno in cui si è registrato il più basso tasso di evasione è stato il 2010, ...Una novità assoluta nella storia del Festival che sottolinea l'attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del. Alla lista dei 22 Big in gara si ...Mourinho ha parlato chiaro Pinto si sta muovendo per dargli le risposte. E i fatti Lo Special One vorrebbe tre acquisti di spessore a gennaio per tentare la scalata in classifica ma la Roma deve tener ...La Serie A è ferma per i Mondiali in Qatar, in corso anche oggi con gli ottavi di finale. Il campionato ricomincerà il 4 gennaio 2023 con tutte le squadre in campo per la 16a giornata. Tra allenamenti ...