Meloni stia attenta ai fake liberal

(Di domenica 4 dicembre 2022) Caro direttore, non ci sono più ii di una volta. E, dopo l'appropriazione culturale, ora è arrivata l'appropriazionee. Peraltro, con più varianti del Covid-19. Perfino una tosta come Giorgiaha aperto le porte di Palazzo Chigi. A Carlo Calenda che adesso si professa «socialista», facendo un po' ridere quando parla di «convergenza tra marxismo e liberismo ideologico». Dall'incontro con il presidente del Consiglio c'era d'aspettarsi qualche uscita delle sue e infatti ha dichiarato: «Buona chimica con», «l'ho trovata preparata», trattando la premier come una scolaretta. Finirà che «socialista» Calenda porterà più problemi che voti al centrodestra. Dall'elenco di chi li chiama «i dopo le sei» certo non manca «Giuseppi» ...

Formiche.net

Pur apprezzando che sifacendo strada - anche nei partiti politici fino ad ora restii " la convinzione che la ... a seguito delle nuove riforme strutturali, annunciate dal governo, il ...... lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgianell'intervento di chiusura dell' ottava ... La premier ha aggiunto come l'Italiasostenendo l'onere maggiore di tutta Europa nella gestione ... Giorgia Meloni stia attenta alle spine nel fianco del suo governo Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Caro direttore, non ci sono più i liberali di una volta. E, dopo l’appropriazione culturale, ora è arrivata l’appropriazione liberale. Peraltro, con più varianti del Covid-19. Perfino una tosta come G ...