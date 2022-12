Meloni | Pronti ad accelerare sugli obiettivi del Pnrr

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI - "Col mio predecessore ho dialogato con grande profitto nella fase di transizione, sono al servizio delle istituzioni e non criticherò mai chi ha ricoperto la carica fino a poche settimane fa ma è un dato incontrovertibile che dei 55da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta. Sono fiduciosa che recupereremo". Lo dice la premier Giorgiain un colloquio con 'Repubblica' parlando del. La premier aggiunge: "Raffaele Fitto sta portando avanti un ottimo lavoro e bene ha fatto a suonare la sveglia a tutti i centri di spesa".precisa ancora che "sarà inevitabile nel 2023 cambiare qualcosa per rendere più celere e più fluida la capacità di utilizzo dei fondi".

