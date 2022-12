Formiche.net

sa stare con i piedi per terra nel presente e sa guardare a occhi aperti il futuro". Chiaramente non sfuggono all'ex democristiano gli elementi di resistenza (interna) che la premier ha all'...Sulla narrazione di Giorgia'fascista' che sarebbe statadalla sinistra, "noi non ci stiamo, noi difendiamo il nostro Paese", "indipendente da quel che possiamo pensare di lei abbiamo ... Meloni Promossa. L’analisi (ponderata) di Beppe Pisanu Possono essere il banco di prova della volontà di Giorgia Meloni di uscire dalla ridotta del gruppo di ... Quel giorno era stata inaugurata in grande stile la campagna per promuovere la strategia ...Le pagelle dei vecchi democristiani non fanno sconti. Perché, per dirla con le parole con le quali Pierluigi Castagnetti su queste colonne ha ricordato il compianto Gerardo Bianco, “i vecchi democrist ...