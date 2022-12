Meloni | Pnrr | “Su 55 obiettivi Draghi ne ha lasciati in eredità 30”

- 'Restano da raggiungere ancora 30 obiettivi, più della metà. 'Se qualcosa rimarrà indietro, non sarà per colpa nostra'. La premier rivendica quanto fatto sul fronte immigrazione. E sulla manovra si ......il più possibile il passaggio di consegne e per accelerare sul'. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini ai microfoni di Sky TG24. ' La prossima scadenza è a fine dicembre, ora tocca a...Il presidente Draghi, con tutto l’esecutivo, ha lavorato alacremente per agevolare il più possibile il passaggio di consegne e per accelerare sul PNRR”. Ma i numeri esposti da Meloni parlano chiaro.Politica. Giorgia Meloni sta prendendo le misure della propria maggioranza, in particolare fin dove può spingersi il grado di compatibilità con Salvini, mentre le tre opposizioni giocano ciascuna la l ...