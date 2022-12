Meloni inaugura rubrica ' Gli appunti di Giorgia' | molto soddisfatta di quanto fatto finora

(Di domenica 4 dicembre 2022) "Io giro sempre con un quaderno di, perché scrivo tutto. In questi quaderni c'è praticamente tutto il mio lavoro. E siccome io non ho alcun problema a condividere quel lavoro e le scelte che ...

Sorridente e con il quaderno in mano, la presidente del Consigliocon un video sui social la rubrica "Gli appunti di Giorgia". Esordisce con una considerazione personale: "E' stato un lungo ...Lo scrive su Facebook la premier Giorgia, che in un video della durata di circa venti minutiil nuovo spazio social pensato, promette, per rispondere alle domande dei suoi follower. ...Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato nella rubrica 'Gli appunti di Giorgia', inaugurata oggi sui social, la line adel governo sul contante. "La Germania e l'Austria non hanno un ...Un taccuino a quadretti con su scritto: "Pronti ad aprire gli appunti di Giorgia'. E' la foto che la premier Giorgia Meloni ha postato su Facebook prima di iniziare una diretta nella quale, oggi ...