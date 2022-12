Meloni | «Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia Soglia 60 euro per Pos indicativa | interlocuzione con Ue»

Il Sole 24 ORE

Più fai salire ilal contante meno favorisci l'evasione'. Così la premier Giorgia, in una diretta su Facebook. 'Sull'obbligo di pos - continua- , ci si accusa 'volete impedire di ...Così il premier Giorgia, in una diretta su Facebook. 'Ilal contante sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato europeo, ilha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci ... Meloni: «Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia. Soglia 60 euro per Pos indicativa, ... Crea problemi alla nostra economia perché siamo in un contesto europeo e a livello europeo non esiste un tetto europeo al contante». Nel corso di una diretta Facebook, la presidente del Consiglio ...Più fai salire il tetto al contante meno favorisci l'evasione». Così il premier Giorgia Meloni, in una diretta su Facebook. «Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato ...