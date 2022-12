Mela | le proprietà anti-tumorali della buccia | ecco come utilizzarla

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Rossa, gialla, verde declinata in duemila varietà. È la, che si fa bella soprattutto da agosto a settembre ma che si trova tutto l'anno. Tra i frutti, è il più diffuso e il più coltivato al mondo. Perché, se è vero che “unaal giorno toglie il medico di torno” ne servono davvero tante per farci stare bene. La, infatti, grazie alle scarse calorie, aiuta a mantenerci in forma, hase mangiata con la, è ricca di vitamina C il che ne fa un potentenfiammatorio, contrasta il diabete, halassative, fa bene a denti e gengive e il suo succo, bevuto con qualche goccia di limone, ravviva la pelle. Mangiarla, dunque, fa bene a patto che non si è intolleral lattosio o ...