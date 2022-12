Mbappè trascina la Francia | Polonia rispedita a casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Grande Armée francese non conosce ostacoli. Grazie ai gol ancora di Giroud e Mbappé, lacampione del Mondo liquida la3-1 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Protagonista assoluto il solito Mbappé: l'attaccante del Psg, che molti vedono come l'erede naturale di sua maestà Pelè,i transalpini con un assist e due gol a coronamento di una prestazione sensazionale. Per Mbappé sono già cinque i gol in questo Mondiale, di cui è il capocannoniere e la stella indiscussa. Giroud segna invece il suo terzo gol nel torneo, 52esimo con la nazionale francese, superando Thierry Henry e diventando il capocannoniere nella storia dei Bleus. E a proposito di record, il portiere Lloris colleziona la 142esima partita in nazionale, eguagliato il record assoluto di Lilian Thuram. Lloris eguaglia ...