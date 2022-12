Matrimonio Francesca Cipriani | Katia Ricciarelli e Signorini danno buca? Giucas testimone improvvisato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 dicembre 2022) I pettegolezzi non mancano e in merito aldie Alessandro Rossi, si sta dicendo davvero di tutto.ieri era bellissima nel suo abito da sposa bianco e ha finalmente realizzato il sogno d’amore di una vita, quello di sposare l’uomo che ama. La pupa però, dovrà affrontare diverse polemiche anche nei prossimi giorni. Chiacchiere si sa, come succede sempre per le nozze. Qualche settimana fa era stata criticata per aver scelto di mettere il codice Iban sulle partecipazioni, per facilitare gli invitati con i regali. Oggi invece si parla molto dei grandi assenti al. In particolare die Alfonso. Noi non sappiamo quanto ci sia di vero ma le voci e le indiscrezioni non ...