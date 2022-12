Matrimonio Francesca Cipriani | gossip e indiscrezioni | forfait di Katia Ricciarelli e l’assenza di Bortuzzo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 4 dicembre 2022)e Alessandro Rossi si sono sposati oggi, sabato 3 dicembre 2022. Alerano presenti numerosissimi ex volti del Grande Fratello Vip (ma non solo). A tal proposito, sono emersi i primicroccanti.didiSecondo Amedeo Venza,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.