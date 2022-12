Manovra | Renzi | ' si vota contro | sì solo a nostri emendamenti se accolti'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Come si fa opposizione sulla? "Si. Suglisia favore, sul Rei o sulla unità di missione. Ma non si entra al governo, sila legge di bilancio". Lo ha detto Matteoa 'Mezz'ora in più'.

Se poi vorrà votare laben venga...". Calenda un alleato di governo "Faremo aprire un ... Accuse respinte al mittente dal diretto interessato ma anche da Matteo. "Trovo surreali le ...Laa tenaglia è affascinante e sa molto di scacchi, un gioco checonosce bene e non per niente il suo libro si chiama 'La mossa del cavallo' . Infatti il Terzo Polo ha fatto proprio una ...Matteo Renzi, rivolgendosi al Pd durante l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, ha detto: "Secondo voi, gente come noi, me e Calenda, con la nostra umiltà, può accettare di fare la ruota di sc ...Matteo Renzi sgancia la seconda breaking politica di giornata annunciando la costituzione di una federazione con Azione.