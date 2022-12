Manovra | Meloni sui social spiega tutte le misure Video

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dal Fisco all’obbligo di utilizzo del Pos. Passando per tetto al contante e altrespecifiche. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia, in una diretta, illustra i contenuti della prossimafinanziaria. E si presenta incon un quaderno su cui,, “prendo appunti su tutto e di continuo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La presidente del Consiglio, Giorgia, scende in campo via Facebook per difendere la suadal fuoco di fila degli emendamenti delle opposizioni. Nello stesso tempo, secondo le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'...... il legame è nella tracciabilità, Salvini: "Se opposizioni si attaccano a pos vuol dire che è ottima": "Voglio restare me stessa, perno esercizio provvisorio" "Sull' obbligo ...La premier in un passaggio della sua lunga diretta Facebook in cui ha presentato la nuova rubrica "Gli appunti di Giorgia" spiega che sul limite oltre il quale scatterebbe la sanzione "c'è ...La premier inaugura la rubrica social 'Gli appunti di Giorgia' e si sofferma sui punti più contestati della Manovra ...