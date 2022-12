Lucarelli lascia Ballando il prossimo anno? La risposta epica di Selvaggia

Leggi su biccy

(Di domenica 4 dicembre 2022) Questa edizione dicon le Stelle non è stata semplicissima per, che oltre ad un lutto ha dovuto affrontare gli attacchi di alcuni colleghi e concorrenti del programma. Anche nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci la giurata non è apparsa serena e a suo agio e in molti si sono chiesti se iltornerà dietro al bancone tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Alcune testate titolano addirittura “pronta all’addio“. Ieri laha risposto a diverse domande dei suoi follower e uno in particolare le ha chiesto: “Libero ha scritto che sei pronta per l’addio a, ma è vero?“.ha risposto con molta ironia: ...