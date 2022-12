(Di domenica 4 dicembre 2022) Bergamo. Gli esperti ci dicono che i pittori bergamaschi e bresciani hanno eccelso nella storia per la loro arte ritrattistica. E che qualcuno tra loro è stato, come Lorenzo, una spanna sopra i pittoripropria epoca perché ha saputo fondere come nessun altro le proprie radici con le differenti esperienze artistiche vissute nella propria vita. Li considerano dei fuoriclassepennellata, ed è per questo che è stata dedicata loro una mostra speciale nel contesto di Bergamo e Brescia2023.. Ia Brescia e ...

... come un prezioso ritratto di Lorenzoconservato in Danimarca. Dalla mostra "La città del ... da Savoldo a Moretto, fino a, i grandi pittori della tradizione si racconteranno attraverso ...Uno storicamente tormentato, Ritratto di uomo con rosario , a lungo attribuito ad Hans ... Splendida è la sala del Moretto, Raffaello bresciano e, che si confrontano in un continuo ... Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti: i campioni della pittura bergamasca e bresciana per Capitale della Cultura Dal 21 gennaio all’11 giugno 2023, Palazzo Martinengo a Brescia accoglierà i capolavori dei più importanti maestri dell’arte attivi tra il Cinquecento e il Settecento a Brescia e Bergamo. Un assaggio ...Dal 21 gennaio all’11 giugno 2023 Palazzo Martinengo accoglierà i grandi maestri della pittura attivi a Brescia e a Bergamo dal Cinque al Settecento, per un derby... artistico.