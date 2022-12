LIVE Varese-Virtus Bologna 84-91 | Serie A basket in DIRETTA | spettacolo a Masnago per gli ultimi 5?!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA99-108 Appoggio al vetro di Brown da rimbalzo in attacco, c’è anche il fallo. 97-108 Realizza l’aggiuntivo Mickey. 97-107 Mickey subisce il fallo di Brown vicino a canestro, trova i due punti e, a 29?5 dal termine, mette la parola fine alla partita. De Nicolao sbaglia a 50? dalla fine la tripla che avrebbe potuto dare il -5 a. 97-105 2/2 Ross. Jaiteh prova a tenere Ross nella penetrazione,in bonus e dunque a 1’17” dalla fine due liberi. 95-105 Stavolta Belinelli sbaglia in uscita dai blocchi frontale, ma Jaiteh raccoglie il rimbalzo e appoggia! 05-103 DE NICOLAO! Segna ancora da tre e a -1’50” non è ancora finita! 92-103 ANCORA BELINELLI! Serata pazzesca e quarto ancor più totale del numero 3! 92-100 Brown da tre piuttosto veloce, e non è ancora finita! 0/2 ...