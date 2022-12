LIVE Varese-Virtus Bologna 47-56 | Serie A basket in DIRETTA | punteggio altissimo a Masnago | V nere avanti all’intervallo

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Intanto terminato il match a Sassari, con Milano che batte il Banco di Sardegna 63-92. 19:57 Sono al momento le percentuali da tre a mancare alla squadra di casa (3/15, 20%). Da rilevare l’impatto di Teodosic, alla seconda partita in campionato visto che di solito viene risparmiato per l’Eurolega, ma sempre inappuntabile nella sua quota assist: già otto. 19:54 Andiamo a riepilogare quanto accade sugli altri campi. Vittoria netta di Brescia su Napoli (95-72), 55-87 tra Sassari e Milano a metà ultimo quarto, 55-58 a fine terzo quarto tra Trento e Pesaro, 25-21 tra Scafati e Treviso nelle fasi iniziali del secondo quarto. Alle 20:30 Reggio Emilia-Trieste, con Max Menetti in grande pericolo in caso di sconfitta dell’Unahotels. TOP SCORER –: Johnson 12;: Mannion ...