LIVE Varese-Virtus Bologna 100-108 | Serie A basket in DIRETTA | spettacolo a Masnago | la decidono Belinelli e Teodosic

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Grande record anche per Milos: 15 assist, un motivo in più per ricordare questa partita. TOP SCORER –: Brown 29;21 FINISCE QUI: grandissimo, partita da ricordare, tra le migliori della stagione già fin d’ora eche rimane imbattuta, interrompendo ladi cinque vittorie di fila di. 100-108 Realizza l’aggiuntivo Brown. 99-108 Appoggio al vetro di Brown da rimbalzo in attacco, c’è anche il fallo. 97-108 Realizza l’aggiuntivo Mickey. 97-107 Mickey ...