LIVE Sci di fondo | 20 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | Paul Golberg si impone e difende il pettorale giallo | 20° Pellegrino

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Ottava vittoria in Coppa del Mondo perche approfitta al meglio dell’assenza del connazionale Klaebo. 13.49 Ha ceduto un po’ nel finaleche è ventesimo, venticinquesimo De Fabiani. Il quarto posto se lo giocano al fotofinish Toenseth e Poromaa. 13.48 VINCE! Ilsiin un podio tutto norvegese formato anche da Roethe e Nyenget. 13.47 Sale il ritmo,guadagna sugli altri e sembra andarsene. 13.46 Arriva anche lo svedese Rosjoe davanti, ci sonoe De Fabiani perché l’andatura è calata. 13.44riesce a rimanere agganciato e rientra in salita. Più staccato De ...

Ci saranno inoltre l' IBU Cup di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating .