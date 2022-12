LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia quinta | Elena Curtoni sesta Vince Corinne Suter

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 20.00 La tedesca Kira Weidle non sfrutta il tracciato dell’allenatore e chiude undicesima a 0.93. 19.58 Venier 14ma a 1.11, appena alle spalle di Marta Bassino. 19.57 Si riprende con l’austriaca Stephanie Venier. 19.56 Gara interrotta per sistemare la pista. 19.55 Alice Robinson fa ancora fatica sui piani. La neozelandese chiude 15ma a 1.18. 19.54 Attenzione a Robinson, ha appena 2 decimi di ritardo al secondo parziale. 19.53 L’austriaca Nadine Fest è 21ma a 1.59. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson, sempre una mina vagante. 19.52 La svizzera Priska Nufer è 21ma a 1.79. 19.50 Karoline Pichler è ultima, per il momento, a 3.30 dalla vetta. 19.49 Altissimo il primo intermedio di Karoline Pichler, ben 0.68 di ritardo. E’ la peggiore sin qui. 19.48 La canadese Marie-Michele Gagnon ...