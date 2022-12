LIVE – Sassari-Olimpia Milano 63-92 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Per gli uomini di coach Piero Bucchi decimo posto in graduatoria con 3 - 5 di score dopo otto giornate di Campionato, conche è ancora in corsa per il passaggio del turno nella Basketball ...Nuove strutture sanitarie per gli ospedali di Alghero e Ozieri Di: Redazione SardegnaNella tarda serata di giovedì la Asl di, sentita la conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, ha approvato in via preliminare l'Atto Aziendale, ora trasmesso, ai sensi dell'art.56ª sfida tra Sassari e Milano in Serie A. Percorso opposto nelle ultime gare per le due squadre: la Dinamo viene dalla sconfitta in campionato e la vittoria con Paok in coppa, l'Olimpia dalla ...56ª sfida tra Sassari e Milano in Serie A. Percorso opposto nelle ultime gare per le due squadre: la Dinamo viene dalla sconfitta in campionato e la vittoria con Paok in coppa, ...