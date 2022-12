LIVE – Perugia-Novara 20-25 15-25 25-23 26-28 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 4 dicembre 2022) Latestualedi Bartoccini Fortinfissi-Igor Gorgonzola, partita valevole per la decima giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Matteo Bertini, dodicesime in classifica con 7 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per provare a conquistare la terza vittoria stagionale. Servirà però una grande prestazione per fermare le azzurre di Stefano Lavarini, che non hanno ancora trovato la miglior forma ma rimangono squadra molto temibile. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 3 dicembre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...

SPORTFACE.IT

Allenatore: William Viali(3 - 4 - 1 - 2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz, piattaforma per la mobilità ...... nello specifico: i successi interni con Pisa e Parma ed esterni a Como, Palermo ee i ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz, piattaforma per la mobilità ... LIVE – PERUGIA-NOVARA 20-25 15-25 21-19: A1 Femminile 2022/2023 volley IN DIRETTA La partita Cosenza - Perugia di Domenica 4 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di ...Cosenza-Perugia è una partita di Serie B e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.