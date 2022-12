LIVE – Francia-Polonia 0-0 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ladi, match valevole per gli ottavi di finale deidi. Terminata la fase a gironi è tempo di iniziare a fare sul serio con le partite ad eliminazione, che non lasceranno il minimo margine di errore alle varie squadre. I campioni del mondo in carica si sono classificati primi nel girone D, ma sono stati sconfitti dalla Tunisia e vogliono subito riscattarsi per avanzare ai quarti di finale. I polacchi, invece, dopo la rocambolesca qualificazione a discapito del Messico, proveranno a giocarsi le loro carte per protrarre la contesa fino ai calci di rigore o magari pescare il guizzo vincente nei novanta minuti. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di domenica 4 dicembre, chi avrà la ...

DOHA (Dubai) - I Campioni del Mondo in carica tornano in campo negli ottavi di finale contro la Polonia. La formazione di Deschamps, sconfitta nell'ultima sfida del girone dalla Tunisia - è chiamata a ...Allo stadio Al Thumama di Doha il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Francia e Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al stadio Al Thumama di Doha va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra Francia e Polonia. Francia Polonia diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022.