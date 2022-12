LIVE Francia-Polonia 0-0 | Giroud grazia Szczesny | che errore sotto porta!

DOHA (Dubai) - I Campioni del Mondo in carica tornano in campo negli ottavi di finale contro la Polonia. La formazione di Deschamps, sconfitta nell'ultima sfida del girone dalla Tunisia - è chiamata a ...Allo stadio Al Thumama di Doha il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl stadio Al Thumama di Doha va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Allo stadio Al Thumama di Doha il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Francia e Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al stadio Al Thumama di Doha va in sce ...Scendono in campo i campioni del mondo in carica della Francia contro la Polonia di Lewandowski in questo terzo ottavo di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Nei primi minuti ci provano proprio i france ...