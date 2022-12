LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA | van der Poel stravince la Scheldecross davanti a Van Aert | ottavo Pidcock

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI 15.08 Si chiude qui ladella, ottava prova delladel2022-2023 dicon la vittoria di Mathieu van der. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.07 In classifica generale, Laurens Sweeck guadagna due punti su Eli Iserbyt. Ora è a 236, sei punti in più del suo connazionale. Terzo Vanthorenthout a 204. 15.05 Chiude invece ventottesimo Gioele Bertolini, a 5’05” dal vincitore. 15.04 La top 10 della2022: 1 VAN DERMathieu ALPECIN – DECEUNINCK59:04 2 VANWout 0:23 3 VANTHOURENHOUT Michael 0:34 4 SWEECK ...

Ma tutto questo non deve distrarre dalla lotta tutta belga per la Coppa del Mondo, che vede al momento protagonisti Eli Iserbyt e Laurens Sweeck . Dopo aver cominciato con tre vittorie consecutive, il ...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. SCHELDECROSS ANVERSA, COPPA DEL MONDO2022: PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE Ore 12:30 Prova Elite ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA: van der Poel stravince la Scheldecross avanti a Van Aert, ottavo Pidcock La Scheldecross di Anversa, prova di Coppa del Mondo di ciclocross, prevede il via della prova Elite femminile alle ore 12:30 e di quella Elite maschile alle ore 14:00. Sarà possibile seguire le compe ...