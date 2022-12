LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA | assolo di van der Poel | olandese irraggiungibile!

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi 14.59 Iserbyt ha superato Adams ed è sesto ad 1’09”, sbuffa invece Pidcock, ottavo. 14.51 ULTIMO GIRO! van derpassa in 50’26”, Van Aert è a 29”, Vanthorenthout difende il terzo posto a 47”. 14.49 Aggiornamento su Gioele Bertolini, ventisettesimo ad oltre quattro minuti dalla vetta. 14.48 Sweeck non riesce3 ancora a prendere Vanthorenthout per la terza piazza. Buon per Iserbyt, che aggancia adesso Jens Adams. 14.47 Van Aert è anche costretto a cambiare bicicletta dopo la caduta precedente. 14.46 Sale a 32” il vantaggio di Mathieu van der: l’è stato PERFETTO oggi. 14.44 E cade Van Aert all’inizio del penultimo giro! Salta il primo ostacolo, sul secondo arriva troppo sbilanciato in avanti, la bici si impunta e finisce a ...

OA Sport

Ma tutto questo non deve distrarre dalla lotta tutta belga per la Coppa del Mondo, che vede al momento protagonisti Eli Iserbyt e Laurens Sweeck . Dopo aver cominciato con tre vittorie consecutive, il ...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. SCHELDECROSS ANVERSA, COPPA DEL MONDO2022: PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE Ore 12:30 Prova Elite ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA: van der Poel resiste in testa, tre giri alla fine A Barbara il secondo memorial Americo Severini. Per il sindaco è stata anche l'occasione per ricordare le vittime dell'alluvione ...In Puglia il ciclocross va sempre alla scoperta di scenari di grande impatto per somigliare a quelli tipici in Belgio dove impera la sabbia. Anche il lungomare di Barletta non è da meno: sulla strada ...