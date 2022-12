L' influenza arrivata dall' Australia riempie già gli ospedali Ecco i sintomi | febbre | dolori e tosse secca

(Di domenica 4 dicembre 2022) La curva di incidenza della malattia stagionale cresce in anticipo e annuncia una stagione molto difficile, in contemporanea con il Covid

Niente è cambiato rispetto all'pre pandemia, anzi 'è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019' . Il direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute Giovanni ...L'Australiana è, 'è partita a razzo e fa paura'. Matteo Bassetti commenta i dati del rapporto Influnet, con 762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana. Questi numeri, ...Una nuova influenza è arrivata in Italia. Si chiama Australiana e avrà il picco prima di febbraio, come riconoscerla e come curarla ...Secondo Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, quest’anno il picco dell’influenza potrebbe arrivare in anticipo e con sintomi più intensi.