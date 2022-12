L' imbarazzato silenzio di Murgia-Saviano | Schlein perdente e Adani | quindi | oggi

RaiNews

Alla frase sul nonno, seguiva spesso un, poi il discorso finiva per cadere sugli abitanti del villaggio, "povera gente" che aveva dovuto abbandonare le proprie case per far posto ...Il sindaco Sala rimane inma è chiaro a tutti che manca una guida strategica all'azione della giunta. Su temi fondamentali, come lo stadio, Sala deve ricorrere ai voti della ... Cina, il silenzio imbarazzato del portavoce sulle proteste contro le restrizioni Zhao Lijian, il portavoce del ministro degli Esteri cinese, durante una conferenza è rimasto in silenzio per un lingo periodo di tempo dopo una domanda di un giornalista relativa ...Zhao Lijian non risponde alle domande del giornalista, mentre nel sud del Paese i manifestanti sfidano la polizia per chiedere l'allentamento delle rigide misure anti Covid ...