Lillo | «Mi pento di aver buttato quattro anni della mia vita dentro una sala da biliardo»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Su Il Messaggero un’intervista a Pasquale Petrolo, in arte. Negli’80, insieme a Greg, ha fatto parte di una band di rock demenziale, “Latte e i suoi derivati” e da allora si sono esibiti in concerti, spettacoli in teatro, tv, radio e cinema. Le prime due edizioni di “Lol” hanno avuto un successo enorme. Dal 19 dicembre sarà online su Prime Video con la puntata speciale di “Lol XMas”. Ha appena compiuto 60. «Che botta. Ancora non ci credo. Non riesco a dirlo questo numero: sono un immaturo cronico».racconta di quando comunicò ai genitori di voler intraprendere la strada dello spettacolo. La presero malissimo. «La mia non era una famiglia povera ma di sicuro non sguazzavamo nell’oro: l’unico stipendio era quello di papà, che faceva il poliziotto. Mamma era casalinga e stava dietro a noi tre figli. ...