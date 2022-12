L’ex Inter Yuri Djorkaeff | “Ho consigliato Milano a Giroud | ma ha sbagliato squadra”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022)Youri, oggi Senior Football Advisor per la Fifa, ha rilasciato un’vista alla Gazzetta dello Sport, in cui prima di tutto si sofferma sui Mondiali in Qatar: “Credo sia riuscito completamente. È una competizione incredibile e gli stadi sono davvero molto belli. Il livello tecnico delle Nazionali europee si è abbassato. Vedo tanti errori tecnici, anche se lo sforzo fisico è incredibile. Tutti possono battere tutti. Non so perché il livello si sia abbassato, ma forse è perché i giovani non sono di alto livello. Mbappé è l’unico. E poi ho notato che le squadre giocano tutte nello stesso modo… non ci sono più differenze tra sudamericane, europee e africane. Agli ottavi mi aspetto grandi sorprese”. Sulla Francia: “Non è la più forte, c’è il Brasile. Può essere favorita perché il gruppo è unito. C’è ...