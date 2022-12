L’ex azzurro sicuro | “Il Napoli vincerà lo scudetto con ampio distacco” | poi la previsione a sorpresa sulla Champions

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilvisto finora ha convinto proprio tutti. Il primo posto in Serie A a +8 dal Milan e la qualificazione agli ottavi di Chns League da prima nel girone fanno ben sperare i tifosi in vista della seconda parte di stagione. La squadra di Spalletti, attualmente in Turchia per un breve ritiro invernale, tornerà in campo il prossimo 4 gennaio: subito una sfida importantissima contro l’Inter a San Siro.(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Intervista Bagni, le parole delChi è rimasto ammaliato da questoè sicuramente Salvatore Bagni, cne d’Italia con gli azzurri nel 1987.centrocampistaè stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” e ha ...