Leonardo Da Vinci | si riscrive la storia “Quanta bruttezza | il genio schifava il sesso

Engage

L'appuntamento è per domani, lunedì 5 dicembre, alle 11, presso il Teatro dell'Accademia ( Viada6 L'Aquila ). Per l'occasione verranno illustrate le novità con il boom di iscrizioni ...... Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parte pubblica); E' inoltre stabilito il divieto di sosta con rimozione in Piazzaledadalle ore 8 del 6 dicembre alle ore 20 dell'8 dicembre, ... All’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci arriva NOOE, il primo negozio phygital (Adnkronos) - Ammontano a 42 gli esemplari protetti della Convenzione di Washington, tra pesci tropicali di acqua salata, coralli e gamberetti, che sono stati intercettati all’aeroporto internazionale ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...