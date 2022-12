Le sfide europee per l’Osservazione della Terra secondo Cheli Esa

(Di domenica 4 dicembre 2022)e le relative applicazioni spaziali possono essere degli alleati preziosi nella lotta al cambiamento climatico. Con una crescita annua di circa il 10%, tale segmento può essere fondamentale perché “oggi non c’è solo la necessità di capire qual è la situazione attuale del nostro pianeta, ma c’è bisogno anche di capire quali possono essere dei modelli evolutivi”. Dal ruolo dell’Italia nell’Europa dello spazio alle tecnologie innovative al servizio delle orbite, dall’entità dei finanziamenti discussa in sede Esa ai programmi spaziali prioritari dei prossimi anni. Ne ha parlato ad Airpress Simonetta, direttore dei programmi di osservazionedell’Agenzia spaziale europea (Esa) e capo di Esrin a Frascati. Alla luce delle novità introdotte dal ...

Sardegnagol

Le impresene saranno escluse". E si tratta "dunque di protezionismo", ha ricordato Breton ...di un 'fondo di sovranità europeo per sostenere i progetti industriali' in risposta alla...... raccontare un Paese che si muove sotto spinte solidali nuove pronte a cambiarsi e a cambiare nell'ottica delle grandimondiali ed. L'ultima giornata si apre il 5 dicembre con lo SPEED ... Conferenza sul futuro dell'Europa: i cittadini chiedono di più all'UE. Antonio Tajani posiziona l'Italia nelle sfide poste dall'immigrazione. Non più e non soltanto politiche incentrate sulla gestione di ...incluse le 7 sfide ai Mondiali. Il Senegal, però, si aggrappa un piacevole ricordo: è stata l’unica formazione africana, su 9 tentativi, a eliminare un’europea ai Mondiali: capitò proprio agli ottavi ...