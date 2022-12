Le pagelle | squadra senza carattere | sbaglia anche Cannavaro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sconfitta amarissima per il Benevento contro il Palermo al Ciro Vigorito. Ledei giallorossi. Paleari 5,5: Sul gollui non impeccabile, nel finale evita il raddoppio rosanero con un grande intervento su Soleri. Letizia 5: Corre molto ma manca di lucidità. Cross e lanci lunghi sempre fuori misura. Capellini 6: Tra i difensori è l’unico a raggiungere la sufficienza, paga l’errore collettivo sul gol di Brunori. Leverbe 4,5: Tanta sufficienza nel valutare la pericolosità dell’azione di Brunori. Errore graveil suo. (40’st Pastina: s.v.) Masciangelo 5: Fa le cose da solo e si mette spesso nei guai. Tanta imprecisione nel servire i compagni. Acampora 6: I pochi segnali di vitalità sono riconducibili a lui. Ci provada fuori ma stavolta non pesca il ...