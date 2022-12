Le pagelle di Francia-Polonia 3-1 | super Mbappé!

Se Sterling non farà ritorno in Qatar, ci sarà bisogno della sua versione migliore per tutta la partita contro la. (dal 65' Grealish 6 : partita già chiusa, prova qualche dribbling) All. ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ...- Deschamps non ha motivi per cambiare. Giroud al centro, Mbappè e Dembele ai suoi lati. ...Vittoria agevole per i Tre Leoni, che tra fine primo tempo e inizio ripresa sistemano la pratica Senegal. Ai quarti la sfida con la Francia. "It's coming home". Nei pub inglesi è già partito il ...Olivier Giroud (Polonia) 7: Ancora decisivo. Suo il gol che sblocca la partita, il numero 52 reti con la maglia dei Blues che lo incorona miglior marcatore della Francia di tutti i tempi. Al 28mo rice ...