Lazio | si pensa al possibile sostituto di Pedro

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lanon è ancora sicura di riuscire a rinnovare il contratto di. Il nome delSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lastarebbe studiando le possibili alternative ain caso di mancato rinnovo. IL NOME – Il prescelto comesarebbe Martin Ojeda. Argentino, classe 1998 del Godoy Cruz. La richiesta del club per cederlo è di circa 8 milioni di euro. Tutto dipenderà comunque da come finirà la questione legata a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rinnovo Pedro, la Lazio pensa alla possibile alternativa: il piano La Lazio non è ancora sicura di riuscire a rinnovare il contratto di Pedro. Il nome del possibile sostituto Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio starebbe s ...In casa Lazio tiene banco la questione del rinnovo di Pedro. Ma intanto i biancocelesti studiano un piano alternativo In casa Lazio tiene banco la questione del rinnovo di Pedro. Ma intanto i biancoce ...