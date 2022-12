Laura Boldrini appoggia Elly Schlein e insulta Libero | ecco il nuovo Pd

triestecafe.it

...4%______ 71,5% Contraccezione gratis per legge solo in 5 regioni Il problema non è il costo, "è la distribuzione della pillola": così rispondeva l'ex presidente della Camera,, il 28 ...Il problema non è il costo, "è la distribuzione della pillola": così rispondeva l'ex presidente della Camera,, il 28 settembre ad una studentessa che le diceva di andarsene dalla manifestazione per l'aborto libero e gratuito. "Non è un problema per chi se la può pagare! Per i giovani, per chi i ... Laura Boldrini si arrabbia con Libero Questo è il partito che vogliamo. Per farlo bisogna partecipare al Congresso costituente del Pd”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.Il problema non è il costo, "è la distribuzione della pillola": così rispondeva l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, il 28 settembre ad una studentessa che le diceva di andarsene dalla manife ...