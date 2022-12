Agenzia ANSA

Le autorità iraniane hanno abolito l'istituzione della polizia morale. Lo ha annunciato il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri, come ha riferito oggi l'agenzia di stampa Isna. "La polizia ...L', come riportato da Bloomberg e MacRumors , è arrivato nell'ambito di una conversazione ... In ogni caso, la vicenda'incontro con Tim Cook si è conclusa con un Musk che ha definito il ... L'annuncio dell'Iran, abolita la polizia morale - Medio Oriente A proposito di faide, con l’annuncio un po’ a sorpresa dell’Elimination Chamber che si terrà in Canada nel Febbraio del 2023, molti fan si sono scatenati con l’idea di un possibile scontro tra Roman ...L'esposto annunciato è il terzo, dopo quelli già presentati alla ... «Non abbiamo notizia di alcuna iniziativa, né sulla qualità dell'aria né sulle acque», dice il presidente dell'associazione ...