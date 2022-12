Lady Huawei | caso chiuso Ma la guerra tech Usa-Cina continua

la Repubblica

Nel 2018venne arrestata in Nord America mentre due cittadini canadesi, accusati di spionaggio, vennero arrestati da Pechino. È storico poi il legame di Ottawa con gli Usa, dovuto anche ...I rapporti tra Cina e Canada sono tesissimi dal 2018, dall'arresto a Vancouver di, e dal successivo arresto, per spionaggio, in Cina, dei due cittadini canadesi, i due Micheal, Kovrig e ... "Non si fa così", il fuorionda in cui Xi rimprovera Trudeau al G20 Kate Middleton e il Principe William sono arrivati negli Stati Uniti per il loro tour di tre giorni: il look sfoggiato dalla Principessa è impeccabile ...The first overseas trip by the Prince and Princess of Wales since the death of Queen Elizabeth II began Wednesday, an occasion to show the world as much about who they are not as who they are.